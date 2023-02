Juve, il bel gesto di Bonucci: il capitano regala la maglia a un tifoso disabile

La vittoria della Juve contro lo Spezia è stata importante per diversi motivi, dai tre punti fino alla porta inviolata. Uno dei più importanti, però, è stato il ritorno in campo di Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero è subentrato negli ultimissimi minuti di gioco, schierato addirittura come centrocampista. Al termine della partita Allegri ha spiegato: “Gli ho chiesto di entrare con una vittoria, dato che erano tre mesi che non giocava. Era molto contento, è il capitano, sono tre mesi che non gioca e piano piano deve rientrare. Gliel’ho chiesto, lo rispetto per la sua carriera straordinaria, ed era contento di entrare”.