Juve, Soulè: “E’ tutto diverso dall’Argentina: la Next Gen mi ha aiutato molto”

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Mantova , l'attaccante della Juve Next Gen Soulè ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ero uno dei più giovani, la Next Gen mi ha aiutato molto a crescere per arrivare in prima squadra . Da quando sono arrivato ho imparato tante cose, è tutto diverso dall'Argentina, più organizzato, c'è la tattica...".

Nonostante la sua presenza in campo contro il Mantova, però, la Next Gen non è riuscita a andare oltre il pareggio: "Abbiamo giocato bene nel primo tempo, giocando la partita come ce l’eravamo immaginata - ha commentato mister Brambilla - . Nella ripresa avremmo potuto avere molti più spazi che non siamo riusciti a sfruttare, anche per merito del Mantova che ci ha pressato forte e ha buttato il cuore oltre l’ostacolo; noi però avremmo dovuto fare qualche cosa in più. E’ un pareggio che serve poco a tutti, ma con 4 partite da giocare, questo è un girone talmente equilibrato che può ancora succedere di tutto".