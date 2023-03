Juve NG, Brambilla: “Abbiamo giocato bene, ma il pari serve a poco”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua dopo il pareggio dei bianconeri contro il Mantova.

redazionejuvenews

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua. Ecco le sue parole: "Abbiamo giocato bene nel primo tempo, giocando la partita come ce l’eravamo immaginata. Nella ripresa avremmo potuto avere molti più spazi che non siamo riusciti a sfruttare, anche per merito del Mantova che ci ha pressato forte e ha buttato il cuore oltre l’ostacolo; noi però avremmo dovuto fare qualche cosa in più. È un pareggio che serve poco a tutti, ma con 4 partite da giocare, questo è un girone talmente equilibrato che può ancora succedere di tutto". Ecco il report della gara con il Mantova: "Come nell'ultimo turno. La Juventus Next Gen passa in vantaggio con Sekulov, , controlla per lunghi tratti e paga dazio proprio negli ultimi minuti, subendo la rete del pareggio: a Mantova finisce dunque 1-1 LA GARA Prima fase di gara a forti tinte bianconere: Soulé protagonista in una serie di azioni offensive nel mandare prima alla conclusione Cudrig (di testa, alto dopo soli 2 minuti) e poi nel provarci lui stesso, al 12', ottimamente trovato da Besaggio, con palla bloccata dal portiere mantovano.

La partita scorre per lunghi tratti su un piano d'equilibrio, che la Juve dà l'impressione di poter rompere con qualche buona accelerazione, come lo scambio fra Cudrig e Compagnon, poco dopo la mezz'ora, con il colpo di testa da ottima posizione di quest'ultimo che finisce a lato. Ancora Compagnon protagonista in quello che, a conti fatti, sarà l'episodio che spaccherà la partita: al 45' bello scambio con Sekulov, bravo a concludere in rete e a portare in vantaggio la Juve. La ripresa è una lunga fase di gestione bianconera del vantaggio: com'è immaginabile il Mantova ci prova, anche per evitare la quarta sconfitta consecutiva, ma la Juve controlla e per lunghissimi tratti non si notano a tabellino occasioni pericolose.

Questo fino al minuto 83, quando il Mantova trova la zampata vincente, con Bocalon, trovato in area piccola da Ceresoli con una palla bassa da sinistra che sfrutta anche una piccola indecisione della difesa bianconera. Finisce così: ancora una volta un pareggio beffa per i bianconeri, che come domenica scorsa raccolgono molto meno di quanto meritato".