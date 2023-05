Le probabili formazioni di Juve-Siviglia: dubbio Kostic-Chiesa per Allegri

Serata di grandi incontri europei per la Juve, che questa sera affronterà in semifinale di Europa League il Siviglia. All'Allianz Stadium di Torino i bianconeri si preparano a giocare contro una formazione di assoluto livello, che ha già vinto questa competizione ben sei volte. La squadra di Mendilibar è la regina dell'EL ma la Vecchia Signora per rosa e qualità non può che essere la favorita. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.