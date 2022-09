La Juve sorride in Serbia: Vlahovic gol, Kostic assist. Le parole del bomber

Dopo un lungo digiuno di cinque partite in campionato, ieri con la nazionale serba Dusan Vlahovic ha finalmente ritrovato il gol. Una rete cercata, voluta, che ha di fatto deciso il match contro la Norvegia di Haaland. La Juve spera ora che il bomber continui a segnare anche in campionato, magari contando sull'intesa maturata con Kostic. I due cominciano a conoscersi sempre meglio e non a caso ieri l'assist per il gol è stato fornito proprio dall'ex Eintracht Francoforte. L'asse serbo riuscirà a lasciare il segno anche in Serie A?