Il primo allenatore di Kostic: “Momento no della Juve? Non è colpa di Filip”

Sotto nel punteggio, poi il pari e infine la vittoria netta: ieri la Serbia ha battuto 4-1 la Svezia anche grazie alle prestazioni di Vlahovic e Kostic . I due giocatori della Juve sono titolarissimi in nazionale, da ormai diversi anni compagni di squadra. Quando è arrivato a Torino l'ex Eintracht lo aveva detto: "Voglio fare tanti cross per Dusan". Detto, fatto. Due assist in campionato, uno in Champions League. Nonostante questo la Juve fatica e l'intesa con Vlahovic stenta a decollare.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il primo allenatore di Kostic ha parlato del suo trasferimento alla Juve: "Le cose non stanno funzionando granché, ma non certo per colpa di Filip. I bianconeri scelta sbagliata? Non scherziamo, la Juventus resta uno dei top team in Europa e in un modo o nell’altro si rialzerà. E quando lo farà, statene certi, Kostic sarà uno dei protagonisti. Lo è sempre stato ovunque è andato, quindi non ho dubbi che lo diventerà anche in bianconero".