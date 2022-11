Juve, lo scudetto è ancora possibile? Barzagli: “Il Napoli è lontano”

La Juve può ancora vincere lo scudetto? Il Napoli parte nettamente favorito, ma i bianconeri possono ancora sperare

redazionejuvenews

Un derby non è mai una partita come le altre e per la Juve vincere quello di ieri contro l'Inter ha un valore ancora più importante. Dopo un inizio di stagione ricco di problemi, infatti, la squadra di Allegri ha guadagnato 3 punti decisivi, che potrebbero essere il punto di inizio di una svolta. Ora i bianconeri sono saliti a quota 25 punti in classifica, a soli 4 punti dal Milan secondo. Il Napoli dista ancora 10 punti ma la stagione è lunga e ora c'è una piccola speranza.

Al termine della partita Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha detto: "Perché Milan e Napoli? Le fiches non si possono puntare. Sulla Juve? Al momento non si puntano fiches". L'ex bianconero Barzagli al termine della partita dagli studi di Dazn ha detto: "Il Napoli è molto lontano: non so se la Juventus lo stia guardando, in questo periodo ha guardato in casa per ritrovare il suo dna pensando a fare risultati e punti. Però è stata una vittoria bella e importante, di quelle che piacciono ad Allegri".

Lo lotta per lo scudetto è ancora aperta, anche se ovviamente il Napoli ora parte come favorito. La Juve non può che pensare partita dopo partita, puntando a fare il proprio meglio. Nonostante tutto i bianconeri hanno 4 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Risultato niente male.