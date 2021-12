Sconcerti sulla Juve: “Allegri vuole equilibrio, ma dove metterà Chiesa?”

Nel suo quotidiano "Cappuccino con Sconcerti", in onda su Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la delicata situazione dei bianconeri

Non è stato il miglior inizio di stagione per la Juventus, che in questi primi mesi sotto la guida di Massimiliano Allegri è sembrata ancora alla ricerca di una vera e propria identità di gioco. Diversi i moduli utilizzati dall'allenatore bianconero, pochi i risultati positivi. L'attacco in particolare è sembrato particolarmente in difficoltà. Qual è il miglior assetto per questa squadra? Nel suo quotidiano "Cappuccino con Sconcerti", in onda su Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la delicata situazione dei bianconeri: