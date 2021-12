Allegri: “Mi sono divertito a vederli giocare. Era importante vincere con questa determinazione”

L'allenatore della Juve ha parlato nel post partita

SULLA GARA - "Stasera mi sono divertito a vedere giocare la squadra come era successo anche a Salerno e contro il Sassuolo ma dobbiamo migliorare in fase realizzativa perche sprechiamo troppo. Stasera era importante vincere e farlo con questa testa e questa determinazione. Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina, le 4 davanti stanno andando molto bene e meritano le posizioni in cui sono. Da qui a fine stagione vedremo quello che accadrà, ci aspetta anche la Coppa Italia, passo dopo passo vediamo cosa succederà".