Cuadrado: “Ho fame di dimostrare. Il Gol? Mai fatto uno così”

Il calciatore ha parlato dopo la partita con il Genoa che lo ha visto sbloccare il risultato con un grande gol segnato direttamente da calcio d'angolo

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera contro il Genoa la partita disputata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Cuadrado, autore di una rete geniale direttamente da calcio d'angolo, con la palla che ha baciato la traversa e poi il palo prima di depositarsi in rete, e con il bis di Paulo Dybala, abile nel secondo tempo a bucare la resistenza del Genoa. Una grande partita quella disputata ieri sera dalla Juventus, che non ha concesso nemmeno un tiro in porta alla squadra ligure. Una sorta di ritorno al passato, a quando lo Stadium era il fortino bianconero e le squadre avversarie non riuscivano nemmeno ad arrivare alla porta bianconera.

Una grande prestazione quindi, che apre al meglio il mese finale dell'anno, con la squadra bianconera attesa ora dall'ultima partita del girone di Champions League in programma contro il Malmo, a cui poi faranno seguito le partite contro Venezia e Bologna, con l'anno che terminerà allo Stadium per la partita contro il Cagliari. Quattro sfide alla portata dei bianconeri, che dovranno necessariamente vincerle tutte per continuare la loro rimonta in classifica, che vede ora la squadra allenata da Massimiliano Allegri al quinto posto all'inseguimento del quartetto di testa.

Dopo la partita di ieri, il terzino colombiano Juan Cuadradoha commentato la sua prestazione ai microfoni di JTV: "Sono contento per il gol, ho cercato di tirare forte sul primo palo, per fortuna è andato bene. Mai fatto un gol del genere, neanche da bambino. Il successo sul Genoa? Dobbiamo cercare di vincere partita dopo partita per avvicinarci alle prime, questa vittoria ci dà morale. Se è il periodo migliore della mia carriera? Negli ultimi 2 anni sono migliorato tantissimo, ho ancora fame di dimostrare, non devo abbassare la guardia e dare il 100% in ogni partita".