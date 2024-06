Juve, scelto il nuovo allenatore della Primavera al posto di Montero

La Juventus nei prossimi giorni renderà ufficiale la scelta sul tecnico Primavera che sostituirà Paolo Montero passato ad allenare la U23

Non solo la prima squadra avrà un cambio di guida tecnica nella stagione ormai ai nastri di partenza. Infatti, dopo Massimiliano Allegri, sostituito da Thiago Motta, sulla panchina della prima squadra della Juventus, anche Paolo Montero ha cambiato timone. Rispetto al tecnico livornese, per l’ex difensore il passaggio è comunque stato interno: non più la Primavera, bensì la Next Generation che il prossimo anno continuerà a giocare in terza serie.

Magnanelli promosso alla guida della Primavera

A quel punto a rimanere vacante è stato il posto di guida tecnica della squadra Primavera, la quale sarà colmato nei prossimi giorni. Come riportato da Tj, la direzione sarebbe quella di affidarsi a Paolo Magnanelli, nell’ultima annata collaboratore dello staff di Allegri. L’annuncio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.