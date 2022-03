Juve, due generazioni: record per Chiellini, esordio per Miretti

Contro la Salernitana Miretti ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della Juve mentre Chiellini ha festeggiato le 552 presenze

Come per tutti, anche per Chiellini l'età avanza e comincia a farsi sentire, ma il classe 1984 continua ad essere una colonna portante della difesa bianconera. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il centrale italiano starebbe pensando di terminare la sua carriera inMLS, dove potrebbe giocare ancora un anno nonostante i diversi acciacchi. Per Miretti, invece, il futuro è radioso. Trascinatore dell'Under19 in Youth League, il classe 2003 è uno dei giocatori più promettenti della cantera bianconera, già definito "il nuovo Marchisio". Riuscirà a rispettare le aspettative? Oggi la prima presenza, poi si vedrà.