Juve, pazza idea Salah: sarà l’egiziano il sostituto di Dybala?

Chi sarà il sostituto di Dybala? In casa Juve la dirigenza bianconera studia diverse alternative: piace Salah, ma l'operazione è complessa

Tutto il mondo bianconero da ieri non si fa che parlare che di Paulo Dybala . Il fantasista argentino dopo mesi di trattative e incontri ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus e al termine della stagione sarà libero di firmare con qualunque squadra voglia. Mentre la Joya è alla ricerca di una nuova possibile destinazione , la dirigenza bianconera non è rimasta con le mani in mano e ha subito sondato il terreno su alcuni possibili sostituti. Due dei nomi accostati alla Juventus sono Zaniolo e Raspadori . I due giovani attaccanti italiani in rampa di lancio piacciono molto alla dirigenza bianconera, che però starebbe osservando con attenzione anche un altro giocatore.

Ma l'egiziano è un obiettivo concreto? Probabilmente no. Il costo del cartellino dell'egiziano è altissimo, così come il suo stipendio. Il decreto crescita è sicuramente un fattore da tenere in considerazione (25% in meno delle tasse), ma l'operazione resta comunque molto complessa. In sede di calciomercato, però, tutto è possibile, come dimostrato dall'arrivo di Vlahovic a gennaio. L'operazione che ha portato il bomber serbo a Torino è stata complicatissima e non per questo la dirigenza bianconera ha mollato la presa. I precedenti, quindi, lasciano ben sperare anche per Salah. In ogni caso, a giugno ci sarà bisogno di un innesto di livello: che sia Salah o un altro, poco importa. La Juventus non si può permettere di perdere Dybala senza sostituirlo. Staremo a vedere.