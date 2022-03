Juve, che fine farà Dybala? Dall’Inter all’Atletico: tutte le alternative

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Il fantasista non rinnoverà con la Juve e si prepara a firmare con un'altra squadra: quale?

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Una notizia che ha scosso tutto il mondo il bianconero e che da ieri è sulla bocca di milioni di tifosi in giro per tutta Italia. Il fantasista argentino, beniamino dei tifosi della Vecchia Signora, si prepara a giocare le ultime partite con la maglia della Juventus prima di trasferirsi in un'altra squadra. Quale? Al momento il futuro della Joya sembra un vero e proprio mistero. Dybala, al netto di qualche problema fisico di troppo, è sicuramente un grandissimo giocatore, dalla qualità indiscussa. Di conseguenza la possibilità di poterlo acquistare a parametro zero fa gol a molte big europee in giro per il mondo.

La prima è sicuramente l'Inter, più volte accostata al fantasista argentino. I nerazzurri hanno dalla loro due grandissimi punti a favore: Beppe Marotta e l'Italia. L'ex dirigente bianconero è infatti stato il primo a credere in Dybala e sarebbe ben felice di acquistarlo anche per la sua Inter. Tra i due c'è un ottimo rapporto e questo potrebbe spingere il classe 1993 verso la squadra di Simone Inzaghi. In secondo luogo Dybala ha fatto intendere di voler rimanere in Italia se possibile. L'argentino ha passato qui gran parte della sua vita e non vorrebbe trasferirsi proprio ora. Per il momento però non ci sono stati incontri tra le due parti.

Un'altra squadra molto interessata a Dybala sarebbe il Tottenham di Paratici e Conte. I due ex Juve, come Marotta, conoscono già il calciatore e sarebbero lieti di averlo con loro a Londra. Sulle tracce dell'Argentino ci sarebbe anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Molto più distanti Barcellona e PSG. Le due big negli anni sono state accostate più volte a Dybala salvo poi prendere altre strade. Dove andrà? Staremo a vedere.