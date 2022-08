Sabatini: “Pogba miglior colpo del mercato. De Ligt? La Juve ha fatto bene”

Ma chi è la favorita al titolo? "Il Milan , perché ha creato i presupposti per rivincere. Maldini e Massara sono bravissimi". L'arrivo di De Ketelaere può essere decisivo? "Calma, è un ragazzo destinato a una grande carriera, ma non è ancora all’altezza di Dybala o Pogba, lo diventerà con il tempo - ha esclamato Sabatini. Può ricoprire molti ruoli tra centrocampo e attacco, Pioli dovrà trovargli la collocazione giusta. Con i giovani bisogna stare attenti al rischio che il talento sopprima l’efficacia, non è facile tenere insieme le due cose".

Questo mercato non ha visto soltanto colpi in entrata, ma anche tante uscite. Tra queste ha fatto scalpore l'addio di De Ligt alla Juventus, destinazione Bayern Monaco: "La Juve ha fatto bene. Ci sono due tipi di operazioni: le relative, soggette a discussioni e opinioni, e le assolute, nel senso di indiscutibili. La partenza di De Ligt rientra nella seconda categoria, di fronte a certe cifre bisogna andare assolutamente all’incasso. La Juve non può appoggiarsi sempre alla holding della famiglia Agnelli, deve stare attenta ai conti come tutti. Il calcio deve produrre ricchezza per l’azienda, intendo i club, e spettacolo per la gente. I tifosi non possono pretendere che l’azionista di maggioranza metta sempre mani alle sue tasche per risanare i bilanci".