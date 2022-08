Juve, come sta Pogba? Deschamps rassicura: “Al Mondiale ci sarà”

Come sta Pogba? Il centrocampista della Juve ha deciso di non operarsi e sta continuando la terapia conservativa. Andrà al mondiale?

redazionejuvenews

L'entusiasmo per il ritorno di Paul Pogba a Torino è stato subito smorzato dall'infortunio al menisco laterale che ha costretto il centrocampista francese ai box. Un problema serio quello dell'ex Manchester United, che rischia di tenerlo lontano dal terreno di gioco a lungo. Pogba, però, vuole giocare, e ha quindi deciso di non operarsi e provare la terapia conservativa. Se tutto andrà bene il francese dovrebbe tornare in campo... se invece le cose non dovessero andare per il verso giusto per il classe 1993 non resterà che l'operazione. Una situazione delicata per il calciatore e per la Juventus stessa, costretta subito a fare i conti con un'assenza pesante.

Ma se da un lato l'inizio della Serie A (lunedì 15 la prima sfida contro il Sassuolo) è importante, dall'altra per il Polpo è ancora più importante il Mondiale in Qatar con la sua Francia. L'operazione, infatti, sarebbe stata la via più sicura per tornare a correre, ma avrebbe imposto al giocatore un lungo stop che avrebbe compromesso anche la convocazione con la nazionale. Per questo Pogba ha deciso di prendere tempo. Ieri ne ha parlato il ct della Francia Deschamps, che intervistato da Le Parisien ha detto: "Pogba e Kantè? È importante che ci siano, ma non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali ad oggi non è in discussione".

Ad oggi la presenza di Pogba non è in discussione, ma da qui a al Mondiale manca ancora tanto tempo. Il rischio, reale e concreto, è che la terapia conservativa non sia sufficiente e che il francese debba poi comunque sottoporsi ad un'operazione, il che allungherebbe ancora di più i tempi di recupero. Quel che è certo è che contro il Sassuolo Paul non ci sarà, il resto si vedrà.