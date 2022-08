Allegri: “Buona partita, sfortunati nel primo tempo. Miretti da veterano”

L'allenatore della Juventus, al termine della partita pareggiata 1-1 all'Allianz Stadium contro la Roma, ha analizzato così la prestazione

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro la Roma all'Allianz Stadium. Queste le parole di José Mourinho dopo la gara. A fine partita queste sono state le parole di Massimiliano Allegri: "Il campionato è lungo e queste partite rischiamo anche di perderle, abbiamo rischiato di capitolare su un altro calcio d'angolo. La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati aggressivi e tecnicamente abbiamo giocato bene, ma nella ripresa fino al gol del pareggio potevamo anche sfruttare meglio la fascia sinistra. E' stata una bella partita, la Roma è una grande squadra e José è sempre bravo a tenere la sua squadra in corsa".

Gol su angolo: "Speravo che non succedesse, sono stati bravi loro. Il calcio è anche così, ma quello che rimane è la prestazione. Mercoledì abbiamo lo Spezia in casa: una partita non da giocare ma da vincere".

Sfortuna: "Nel primo tempo siamo stati fortunati, però quando non chiudi la partita nel secondo puoi capitolare su una partita, e così è stato".

Gli errori commessi: "Il problema è che dovevamo fare scelte differenti. A sinistra avevamo un uomo in più e bisognava spingere da quella parte. Dovevamo crossare da sinistra e meno da destra. Facendo un primo tempo così poi è normale che ti manchino le forze e i cambi diventano importanti. Bisognava in alcuni momenti abbassare i ritmi, che non vuol dire non giocare ma far girare di più la palla".

Sui cambi: "Non possiamo pensare che 90′ una squadra domini, ora siamo anche a inizio stagione. McKennie si è adattato a esterno, Zakaria ci ha messo un po’ a mettersi in moto. Milik quando è entrato ha legato un po’ il gioco e ci ha aiutato. Bisognava fare un filino meglio ma sono contento della prestazione".

Grande prestazione del giovane Miretti: "Lui ha giocato da veterano, ma lasciamolo tranquillo. Sa smarcarsi tra le linee e ha un primo controllo sempre in avanti, è una cosa meravigliosa. Cuadradoanche ha fatto bene. Avevo detto di creare un quadrato a centrocampo per avere più situazioni di passaggio. Siamo poi anche riusciti a tirare spesso da fuori area"

Gli assenti di oggi: "È importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria. Già questo sarebbe importante. Io non parlo mai degli assenti, ma è una questione numerica. Poi loro sono molto importanti per noi. In questo momento non ce li abbiamo, ma la squadra si sta comportando comunque molto bene".