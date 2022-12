Da Karsdorp e Pellegrini fino a Milinkovic: asse Juve-Roma-Lazio

Da Pellegrini fino a Milinkovic-Savic: secondo quanto riportato da Tuttosport la Juve starebbe pensando a un asse di mercato con Lazio e Roma

2 gennaio 2023: manca meno di un mese all'inizio del calciomercato invernale ma tutte le squadre hanno già cominciato a sondare il terreno. La Juve in questo momento si trova in una situazione delicata visto che al tempo stesso ha bisogno di alcuni rinforzi mirati ma vista la situazione societaria non potrà investire con forza sul mercato. Ma la dirigenza bianconera ha spesso dimostrato di saper fare di necessità virtù e ha in serbo una serie di colpi molto interessanti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si starebbe infatti scaldando l'asse Torino-Roma. La Juve guarda sia in casa biancoceleste che giallorossa, in entrata e in uscita. La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro e visto che Parisi dell'Empoli è una pista complicata potrebbe virare su Luca Pellegrini. Il terzino della Juve è in prestito all'Eintracht Francoforte ma a gennaio potrebbe essere richiamato a Torino e poi girato subito in prestito alla squadra di Sarri. Un mossa utile più in ottica futura che per il presente: migliorando i rapporti con la Lazio, la Juve spera di avere una corsia preferenziale in vista dell'asta che si scatenerà a giugno attorno a Milinkovic-Savic.

In casa Roma, invece, piacciono Smalling e soprattutto Karsdorp. Il difensore inglese ha il contratto in scadenza ma le cifre richieste per il rinnovo sono ritenute troppe alte dalla dirigenza giallorossa: la Juve ci pensa. Il terzino olandese è invece in piena rottura con Mourinho e può partire per 10 milioni. La Juve cerca un giocatore che possa dare il cambio a Cuadrado: l'operazione è possibile.