Juve, Karsdorp forza la mano con la Roma: Juve alla finestra

Uno dei nomi caldi quello di Rick Karsdorp. Il terzino olandese, in rotta con José Mourinho e la Roma, è in uscita, ma i giallorossi non sembrano disposti ad aprire a un prestito secco e attendono un'offerta intorno ai 10 milioni di euro. L'ex Feyenoord ha disertato sia gli allenamenti a Trigoria che la tournée in Giappone, subendo la multa della società. E secondo Il Messaggeroil numero 2 giallorosso potrebbe non rispondere alla convocazione di Mourinho, che ha fissato gli allenamenti per domani alle 11. Il giocatore infatti al momento si trova in Olanda. Un assist per la Juve? I bianconeri restano alla finestra.