Juve, Barzagli elogia Mourinho: “Solo lui sa mettere in campo così la squadra”

Quella tra Roma e Juve è stata anche una sfida a distanza tra Mourinho e Allegri , e a vincere è stato l'allenatore portoghese. Lo Special One ha battuto Max al suo stesso gioco: difesa compatta e ripartenza, vincendo 1-0, di corto muso . Mou ha organizzato il tutto alla perfezione, ingabbiando Di Maria tra i centrocampisti giallorossi, costringendo Bremer a impostare da dietro e alzando un muro invalicabile in difesa. Smalling, Mancini e Ibanez sono stati praticamente perfetti, Vlahovic non ha toccato una palla.

Al termine della partita l'ex bianconero Barzagli dagli studi di Dazn ha detto: "Solo Mourinho sa mettere così in campo la sua squadra, non è una cosa per tutti gli allenatori. Li ha indirizzati a difendere bene, ha giocato una partita sulla Juventus, forse si aspettava qualcosa in più dai tre davanti ma poi bravissimi i suoi a stare concentrati sul piano partita. Poi esiste anche la fortuna e un gol inaspettato...".