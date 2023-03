Mancini: “Bisogna interpretare le partite così, la Juve ha preso dei pali”

La Juventus ha perso contro la Roma all'Olimpico. A decidere il match è stato un tiro dalla distanza di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, dopo la partita, ha parlato ai microfoni di Dazn. Il gol: "È partita bene, sono stato fortunato. In allenamento ogni tanto mi fermo, è andata bene. Quando la palla è entrata ero molto contento, anche se non ci credevo perché a noi difensori non capita spesso".