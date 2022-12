Juve, al via la ripresa degli allenamenti: Allegri è arrivato alla Continassa

6 dicembre 2022: a poco più di una settimana dalle dimissioni di tutto il Cda bianconero, la Juve si prepara a iniziare una nuova era. Da una parte la dirigenza dovrà risolvere i problemi giudiziari e far fronte all'inchiesta della Procura, dall'altra Allegri dovrà guidare la squadra al successo. Vincere lo scudetto è possibile? Certamente, ma non sarà semplice. Come minimo però i bianconeri dovranno centrare l'obiettivo del quarto posto in classifica, così da qualificarsi alla prossima ChampionsLeague. Non andare in Europa sarebbe un danno economico e d'immagine troppo grande.