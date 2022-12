Juve, domani la ripresa degli allenamenti: Bonucci è già carico

Nel frattempo c'è già chi è tornato alla Continassa, pronto a allenarsi e tornare subito in forma. Tra questi c'è il capitano Leonardo Bonucci, che vorrà dare il buono esempio e dovrà aiutare Allegri in questa fase così delicata. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram il difensore si è ripreso in palestra. Su un muro la scritta: "Amare la Juve, soffrire per la Juve, lottare per la Juve, vincere per la Juve". Soffrire, lottare e vincere: la Juve riuscirà a rispettare questo diktat? Intanto Elkann fa partire la rivoluzione sportiva dal mercato in uscita: possono salutare in 9<<<