Juve, servono rinforzi: occhi puntati su Morata e Paredes

Da Morata fino a Paredes: la Juve è alla ricerca di rinforzi in attacco e a centrocampo. Le strategia bianconere

redazionejuvenews

Pogba, Di Maria e infine Bremer: fino ad ora il mercato della Juve è stato ricco di giocatori di primissimo livello, titolari nella formazione di Massimiliano Allegri. Una squadra, però, non è composta soltanto dagli 11 titolari ma anche da una panchina, che deve essere tanto lunga e forte quanto più la squadra in questione vuole puntare in alto. E la Juve vuole puntare molto in alto. Per questo la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare al suo allenatore alcuni rinforzi di spessore, che possano aiutare la Vecchia Signora a raggiungere i propri obiettivi.

In cima alla lista degli acquisti c'è un attaccante e il nome preferito resta quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe il giocatore perfetto, utile per duttilità e che conosce già gli schemi di Allegri. Con Morata, infatti, la Juve avrebbe una miriade di soluzione tattiche differenti visto che l'ex Chelsea può giocare come punta singola, seconda punta e ala d'attacco alla Mandzukic. Con un solo giocatore la Vecchia Signora andrebbe quindi a colmare diversi buchi in rosa. Trattare con l'Atletico Madrid non è però facile e per questo la dirigenza pensa anche a due alternative: Werner e Martial.

Oltre all'attacco l'altro ruolo da potenziare è in mezzo al campo, dove manca ancora un vero e proprio play davanti alla difesa. Prima di poter pensare ad acquistare sarà però necessario vendere e i due giocatori pronti a partire sono Ramsey e Arthur. Il gallese sta trattando per la rescissione consensuale del contratto, mentre il brasiliano è finito nel mirino del Valencia. Difficile però che la squadra spagnola possa acquistarlo, più probabile un semplice prestito. Se i due dovessero davvero partire la Juve potrebbe provare l'assalto a Paredes, in uscita dal PSG. Il mediano argentino sarebbe il nome giusto per qualità ed esperienza internazionale per completare il centrocampo bianconero.