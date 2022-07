Tiribocchi: “Bremer ha dimostrato di essere il difensore più forte di Serie A”

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando di Morata e Bremer.

redazionejuvenews

Simone Tiribocchi, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Bremer ha dimostrato di essere il miglior difensore della Serie A, senza ombra di dubbio. Poi certo, passare dalla Juve al Toro cambia molto, non puoi sbagliare specialmente dopo l’ultima stagione fatta dal club. Ora si punta a vincere lo scudetto, è sotto gli occhi di tutti questo obiettivo visti gli acquisti fatti. Bremer rimpiazza un giocatore che secondo me era il più forte difensore che avevano i bianconeri. Poi l’ho conosciuto di persona, è un tipo molto ambizioso che ha le spalle larghe ed è in grado di tenere botta davanti alle difficoltà".

Sulla lotta Scudetto: "La Juve può lottare se arrivano altri due acquisti, cioè un difensore forte e un regista. ora è tempo di cessioni, se escono giocatori come Arthur e Rabiot vanno rimpiazzati. Nel complesso penso manchi qualità a centrocampo. Paredes ha tanta qualità e prenderebbe il posto di Locatelli, ha esperienza internazionale e quelle caratteristiche per dettare i tempi di gioco, sa quando accelerare e quando invece è il momento di far girare palla. Su Vlahovic? Quando lo ha preso la Juve è stata molto intelligente. Lo ha acquistato 4 mesi prima, a gennaio. all’inizio ha avuto il peso di questi 70 milioni sulle spalle, poi ha capito cosa serve in una squadra come quella bianconera, cosa deve fare per sé, per i compagni e per l’ambiente. Ha qualità indiscutibili e uno come Di Maria può esaltarlo certamente".

Su Morata: "Molto dipende da come vuole giocare Allegri. In un 4-2-3-1 non lo prenderei, in un 4-3-3 per il tecnico sarebbe l’esterno perfetto. Poi lo spagnolo a me piace moltissimo negli ultimi 20/30 metri, è micidiale, sente la porta, è veloce, rapido… Lo abbiamo visto in difficoltà quando ha dovuto reggere da solo il peso dell’attacco, ma con l’arrivo di Vlahovic è migliorato anche lui. nel complesso, se si potesse, cercherei però di puntare su altro".