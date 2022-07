Dall’Argentina: Juventus-Paredes, al via la trattativa

La Juventus si avvicina sempre di più a Leandro Paredes, centrocampista del PSG, in uscita dal club francese.

La Juventus, nonostante abbia già messo a segno quattro colpi, deve ancora lavorare per garantire a Massimiliano Allegri una rosa di livello per tornare a vincere dopo una stagione avara di trofei e soddisfazioni. I bianconeri sono alla ricerca principalmente di due profili; un esterno sinistro, che possa prendere il posto di Chiesa e poi alternarsi con l'ex Fiorentina quando rientrerà a pieno regime dopo l'infortunio, e un regista, un play, per completare così il centrocampo della Vecchia Signora. Il nome più accreditato è quello di Leandro Paredes, mediano del Paris Saint-Germain, in uscita dal club francese, visto che il contratto dell'argentino scade nel 2024, quindi questa sarebbe l'ultima sessione di calciomercato utile per non svendere l'ex Roma.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, portale sudamericano, nelle scorse ore avrebbe avuto inizio la trattativa tra i due club, e la negoziazione sembrerebbe già a buon punto. Il problema principale è nella rosa della Juventus, visto che Madama deve vendere almeno 3-4 centrocampisti. Aaron Ramsey dovrebbe salutare a parametro zero, infatti in questi giorni si sta discutendo della sua risoluzione, mentre Arthur potrebbe trasferirsi in Inghilterra, all'Arsenal, da decifrare invece la situazione relativa ad Adrien Rabiot. Dovrebbero essere ceduti, ma soltanto temporaneamente, Fagioli e Rovella, così da fare esperienza nella massima serie.

Tornando a Paredes, il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, mentre per quanto riguarda lo stipendio dell'ex Zenit la cifra che il mediano percepisce a Parigi è di quasi 8 milioni, importo che potrebbe essere abbassato con l'utilizzo del Decreto Crescita. Situazione che però stride con le dichiarazioni del centrocampista, che un mese fa, dal ritiro della Nazionale, aveva parlato così del suo futuro: "Resterò al Paris Saint-Germain quest’estate, non è il momento di andarmene o di tornare al Boca Juniors". Parole precise, ma il calciomercato cambia idee e progetti in pochissimo tempo...