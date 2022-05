Juve, rimpianti Kulusevski e Bentancur. Il Tottenham se li gode… e canta

A Londra i tifosi del Tottenham inventano cori per celebrare Kulusevski e Bentancur: per la Juve sono un rimpianto

I tifosi si sono subito innamorati di loro, tanto da dedicargli un coro a testa. Quello di Kulusevski è ormai una vera hit: "Gimme gimme gimme a ginger from Sweden, coming from Juventus and he plays on the wing... number 21 his name is Kulusevski". La parodia della canzone degli Abba è diventata subito virale sui social, rendendo di fatto lo svedese un idolo delle folle. Bentancur invece è stato così importante all'interno della rosa, da far dire ai tifosi: "He's the reason, we'll be playing on wednesday next season, he came with his mate from Sweden, it's Bentancur", ovvero "E' lui la ragione per cui giocheremo di mercolerdì (la Champions League ndr.) la prossima stagione".Insomma, la Juve li ha ceduti, il Tottenham se li gode e canta in loro onore. Il mercato a volte va così.