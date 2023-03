Juve, Ribery esalta Di Maria: “Rientra nella categoria dei fuoriclasse”

Dopo una carriera di successi al Bayern Monaco, Frank Ribery per alcune stagioni ha giocato alla Fiorentina, dove ha avuto modo di conoscere in prima persona Chiesa e Vlahovic. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il francese ha detto: "Sono i miei fratellini... Alla Juve si stanno confrontando con maggiori pressioni. A partire da quella di dover vincere e segnare sempre. Federico e Dusan possiedono un gran potenziale: qualità, coraggio. Non hanno paura di nulla. E in allenamento lavorano molto, come ho sempre consigliato loro a Firenze. Dusan ha caratteristiche diverse dal Haaland, ma è un top. E ha grande personalità".