Juve, Pogba: l’infortunio porta via il sorriso, non la voglia di tornare

Il Polpo ancora alle prese con un altro stop in una stagione tormentata. Il morale è ai minimi, ha bisogno di tornare in campo per ritrovarsi

redazionejuvenews

Morale a terra e scuse ai tifosi per non essersi fermato a firmare autografi. "Non ci sto con la testa" sussurra Paul Pogba all'uscita dal J Medical, consapevole del verdetto dei controlli effettuati nella struttura bianconera. Il referto degli esami ha evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra, come reso noto dal comunicato ufficiale del club, che tradotto è un mese di stop. Un altro, in una stagione che definire tormentata risulta un eufemismo.

A partire dalla lesione al crociato dello scorso 24 luglio, passando per un'infinità di accertamenti e problemi di natura muscolare. Il Polpo ha perso il sorriso, deve, vuole ritrovarsi e società e compagni sono con lui. "Allah non appesantisce un'amina oltre ciò che può sopportare" si è espresso il francese attraverso il proprio profilo Instagram."Vamos hermano" commenta Di Maria, mostrando conforto al compagno di squadra, mentre Allegri a più riprese ha chiesto pazienza: serve andarci cauti in queste situazioni.

Come riporta Tuttosport, in estate la società ha investito su di lui con un contratto quadriennale e non ha alcuna intenzione di scaricarlo. Ogni minimo dubbio, qualora ce ne fossero stati, li ha spazzati via il lavoro svolto sul campo della Continassa dal giocatore per recuperare condizione. Il crollo emotivo dopo l'ennesimo sciagurato problema fisico però è fisiologico. Ora serve reagire, tutti sono con lui e Paul mette nel mirino l'ennesimo ritorno in campo, alla ricerca di continuità per ritrovare il sorriso che lo ha sempre contraddistinto.