Juve, il riassunto del giorno: parlano Galderisi e Capello

Per la Juvesono giorni di pausa, in attesa della prossima gara con la Lazio. Ecco le parole di Capellosul match: "Sarà una partita difficile e importante per entrambi i tecnici. Tudor deve iniziare bene, ma Massimiliano Allegri ha bisogno di fare punti, altrimenti mette a rischio la qualificazione in Champions. Dietro corrono eh. E se la Juve dovesse continuare a non fare risultato, proseguirebbe la discesa. Frenare in discesa le garantisco che è complicato. Assenza pesante, che si aggiunge a quella di Milik. Max come centravanti all’Olimpico avrà solo Kean, che non gioca una gara intera da mesi e mesi". Anche Galderisi ha detto la sua: "Soulé? Io non sarei tanto sicuro sul fatto che andrà via dalla Juve. E' un talento vero. E' un po' come Raspadori, uno che ha talento deve giocare con continuità altrimenti fa fatica. Se devi puntare su un giovane forte, questo lo è eccome. Io ci punterei forte. Lui parte bene dalla destra, potrebbe anche giocare come seconda punta. I giovani? La Juve comunque deve anche vincere. Tutto ruoterà sulla scelta del tecnico per il prossimo anno. Se fai Chiesa, Felipe Anderson e Vlahovic è diverso se metti dentro Yildiz e Soulé. Dipende dalle riflessioni che saranno fatte".