Capello avvisa la Juve: “Lazio? Sarà una partita difficile. Occhio a Tudor”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato di Igor Tudor, nuovo allenatore della Lazio:"Mi piace come allenatore, ha le idee chiare". La Juve affronterà i biancocelesti nel corso della prossima giornata di Serie A: "Sarà una partita difficile e importante per entrambi i tecnici. Tudor deve iniziare bene, ma Massimiliano Allegri ha bisogno di fare punti, altrimenti mette a rischio la qualificazione in Champions. Dietro corrono eh. E se la Juve dovesse continuare a non fare risultato, proseguirebbe la discesa. Frenare in discesa le garantisco che è complicato". Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic per la sua Juve: "Assenza pesante, che si aggiunge a quella di Milik. Max come centravanti all’Olimpico avrà solo Kean, che non gioca una gara intera da mesi e mesi".