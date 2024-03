Galderisi: “Non sono sicuro che Soulé vada via dalla Juventus”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sosta delle Nazionali. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Soulé? Io non sarei tanto sicuro sul fatto che andrà via dalla Juve. E' un talento vero. E' un po' come Raspadori, uno che ha talento deve giocare con continuità altrimenti fa fatica. Se devi puntare su un giovane forte, questo lo è eccome. Io ci punterei forte. Lui parte bene dalla destra, potrebbe anche giocare come seconda punta. I giovani? La Juve comunque deve anche vincere. Tutto ruoterà sulla scelta del tecnico per il prossimo anno. Se fai Chiesa, Felipe Anderson e Vlahovic è diverso se metti dentro Yildiz e Soulé. Dipende dalle riflessioni che saranno fatte".