Juve, il riassunto del giorno: bianconeri divisi tra sentenza e campionato

Dalla nuova sentenza per le plusvalenze alla partita con l'Empoli: tutte le notizie del giorno sulla Juventus

redazionejuvenews

Per la Juventusquello di oggi è un giorno cruciale. Infatti, i bianconeri sono coinvolti nell'inchiesta plusvalenze, e in questa giornata si è svolto il nuovo processo per decretare la penalizzazione. In serata sono attese novità importanti.

Questa sera i bianconeri scenderanno anche in campo, per disputare la sfida di campionato con l'Empoli, terz'ultima partita della stagione. Diverse novità in campo per Madama, come la conferma di Kean, e le presenze dal 1' di Paredes e Barbieri.

Anche il calciomercato riempie le giornate bianconere, infatti Fabrizio Romano, giornalista, ha detto la sua sul rinnovo di Angel Di Maria: "I colloqui si interrompono tra la Juventus e Angel Di Maria nonostante l'ottimismo di entrambe le parti ad aprile. Non è più sicuro di restare alla Juventus la prossima stagione; ora sta diventando complicato. Di Maria sarebbe disponibile a parametro zero; per ora non c'è accordo con la Juve".