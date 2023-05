Le probabili formazioni di Empoli-Juve: largo ai giovani sulle fasce

In vista della sfida di Serie A tra Empoli e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Zanetti e Allegri

redazionejuvenews

Dopo l'eliminazione dall'Europa League la Juve si prepara a tornare in Serie A dove affronterà l'Empoli. Per i bianconeri saranno tre partite particolarmente importanti, da vincere a ogni costo. La Vecchia Signora vuole infatti guadagnare più punti possibili in campionato così da prevenire in parte i danni prodotti dalle possibili penalizzazioni e rimanere in zona Champions League. La sfida contro la squadra di Zanetti si prospetta abbordabile ma i bianconeri dovranno scendere in campo con la giusta concentrazione: vietato abbassare la guardia. Ma come giocheranno le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

In casa Empoli Zanetti prepara un 4-3-1-2 con Vicario tra i pali. In difesa spazio a Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Parisi, con Akpa-Akpro, Marin e Bandinelli a comporre il centrocampo. Sulla trequarti pronto l'ex bianconero Marko Pjaca, che dovrebbe agire a supporto del tandem d'attacco comporto da Caputo e Cambiaghi. Nel caso in cui Pjaca dovesse invece agire largo sulla fascia, il moduli diventerebbe un 4-3-3, con Caputo come unica punta.

Niente novità nel modulo per la Juve, con Allegri che è però alle prese con diversi dubbi di formazione. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Alex Sandro pronti a comporre la linea di difesa. Occhio però a Rugani che scalpita per un posto da titolare. Con Cuadrado squalificato (così come Danilo), sulle fasce si scaldano i giovani Barbieri e Iling Junior, quest'ultimo in leggero vantaggio nel ballottaggio con Kostic. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Locatelli,Rabiot e uno tra Miretti e Paredes, con l'italiano favorito sull'argentino. In attacco, invece, possibile turno di riposo per Di Maria: pronto il tandem pesante composto da Milik e Vlahovic, con il Fideo, Chiesa e Kean pronti a subentrare a partita in corso.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Pjaca; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling jr.; Milik, Vlahovic. All. Allegri