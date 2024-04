Juve, il riassunto del giorno: parlano Cambiaso e Capello

Per la Juve sono giorni di attesa, in vista della prossima gara di campionato. Ecco le parole di Cambiaso: "Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo. Coppa Italia? Possiamo essere più tranquilli ma la Lazio non starà a guardare, dovremo essere concentrati ma prima pensiamo al Cagliari, una partita abbastanza importante. Allegri? E' stato importantissimo, mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata. Devo ringraziarlo tantissimo e sono molto contento di essere allenato da lui". Anche Capelloha detto la sua: "Io sono abituato alla Juve che tiene i migliori e partendo da quelli si rinforza. Non sacrificherei nemmeno uno tra Bremer, Chiesa e Vlahovic. Piuttosto aggiungerei elementi di qualità: io ho un debole per Ferguson del Bologna, peccato solo per l'infortunio al ginocchio. Gli faccio un grande in bocca al lupo".