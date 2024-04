Cambiaso: “Sto bene alla Juventus. Devo ringraziare Allegri…”

Andrea Cambiaso, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone ad un evento. Ecco le sue parole: "Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo. Coppa Italia? Possiamo essere più tranquilli ma la Lazio non starà a guardare, dovremo essere concentrati ma prima pensiamo al Cagliari, una partita abbastanza importante. Allegri? E' stato importantissimo, mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata. Devo ringraziarlo tantissimo e sono molto contento di essere allenato da lui".