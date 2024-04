Capello: “Juve, non rinuncerei a Vlahovic, Chiesa o Bremer”

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: "Serviranno quattro colpi di qualità per poter contendere lo Scudetto all'Inter. Ai bianconeri servirebbe uno dei tre centrocampisti che ha Inzaghi. Koopmeiners può essere un buon rinforzo ma da solo non basta, soprattutto dovesse davvero andare via Rabiot. Si creerebbe un bel buco.... Penso a Zirkzee... Fossi nella Juve guarderei ai giovani delle big che giocano poco, puntando su chi ha qualità e voglia di riscattarsi. Sento parlare di Greenwood, talento precoce del Manchester United frenato dalle vicissitudini personali e ora rinato al Getafe. Sulla qualità non ci sono dubbi, può diventare una bella occasione. Calafiori? È un profilo interessante, però... Io sono abituato alla Juve che tiene i migliori e partendo da quelli si rinforza. Non sacrificherei nemmeno uno tra Bremer, Chiesa e Vlahovic. Piuttosto aggiungerei elementi di qualità: io ho un debole per Ferguson del Bologna, peccato solo per l'infortunio al ginocchio. Gli faccio un grande in bocca al lupo".