Juve, il retroscena su Soulè: ecco come è arrivato in Italia

Il giovane attaccante della Juve U23 è sulla bocca di tutti, e in un'intervista al quotidiano argentino Olè ha raccontato alcuni retroscena

Intervistato dal quotidiano argentino Olè, il giocatore della Juventus ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera. Cresciuto nelle giovani del Velez, l'argentino è entrato in contrasto con il club a causa del suo rinnovo di contratto: "Mi hanno richiamato dalla Nazionale quando ancora non c'erano le trattative per firmare - ha raccontato il giocatore. Stavamo per partire per la Francia con l'Under 16, il mister mi ha chiamato e mi ha detto che stavo scendendo perché non avevo concordato il mio contratto con il club. Non ho capito niente. Mi hanno detto che era per quello, ma non mi era arrivata nessuna offerta per il rinnovo. Mi hanno portato giù e quando sono andato a chiedere al club perché, hanno fatto i cretini, senza aggiungere altro. Alla fine il contratto non mi è mai arrivato e per molti anni tutto è rimasto fermo".