Juve, il resoconto degli impegni dei bianconeri in Nazionale

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Quella di martedì 26 marzo 2024 è stata un'altra grande giornata per i giocatori bianconeri impegnati in Nazionale. SUPER TEK: LA POLONIA VOLA A EURO 2024! L'ultima Nazionale a qualificarsi ai prossimi Europei, che si disputeranno in Germania questa estate, è la Polonia di Szczesny ed è proprio il nostro Tek il grande protagonista contro il Galles nella serata di Cardiff. La Selezione polacca, in scena in trasferta in una delle tre finali play-off, riesce a mantenere la porta inviolata per tutto l'arco del match – tempi supplementari compresi –, grazie anche a una grande parata proprio di Szczesny su Wilson e porta la sfida ai rigori. Dagli undici metri le due squadre sono perfette fino al nono tiro dal dischetto, ma sul rigore decisivo James viene ipnotizzato da Tek che diventa, così, l'eroe della serata. DOPPIETTA PER SAM CON L'INGHILTERRA UNDER 21 Serata estremamente positiva anche per Iling-Junior che con l'Under 21 inglese segna una doppietta nel rotondo 7-0 ottenuto dall'Inghilterra contro i pari età del Lussemburgo in un match valido per la fase "Elite" dell'Europeo di categoria. BABY BIANCONERI Andiamo a vedere chi, invece, tra i ragazzi del Settore Giovanile bianconero è sceso in campo nella giornata di ieri! In campo Vinarcik, con la sua Slovacchia Under 19, nell'amichevole disputata e persa 1-3 con i pari età dell'Irlanda. Poco più di un'ora di gioco, invece, per Florea che con la Romania Under 19 ha superato 1-0 la Croazia in un match della fase "Elite" dell'Europeo di categoria. Una frazione in campo per Boufandar che, con il Marocco Under 18, ha affrontato e pareggiato 2-2 in amichevole i pari età della Georgia. Presente tra i pali, come Vinarcik, anche Radu con la Romania Under 17 in un match della fase "Elite" dell'Europeo di categoria contro la Svezia. La gara è terminata 1-1. Un tempo – il secondo – in campo per Sosna nella sconfitta per 1-2 della Repubblica Ceca Under 17 contro i pari età della Polonia in un match della fase "Elite" dell'Europeo di categoria. In panchina, invece, per la Nazionale polacca l'altro bianconero coinvolto in questo incontro: Mazur. NEXT GEN IN NAZIONALE: COME È ANDATA? A margine della panoramica odierna sugli impegni internazionali che hanno coinvolto diversi bianconeri, tracciamo un bilancio sulle prestazioni dei giocatori della Next Gen coinvolti dalle rispettive Selezioni in questo mese di marzo. Partiamo dalla prima presenza in Nazionale maggiore per Salifou, schierato in campo – per di più come titolare – in occasione dell'amichevole disputata e vinta 2-1 in Marocco, a Casablanca, dal suo Togo con il Niger. È stata la giornata di un'altra "prima volta" in casa Next Gen. Parliamo, infatti, dell'esordio in Under 21 per Rouhi con la Svezia Under 21 in occasione del test match con Cipro vinto 1-6 dalla Selezione scandinava. Jonas è entrato in campo poco dopo l'inizio del secondo tempo ed è riuscito anche a fornire un assist per il gol del momentaneo 1-5. Convocati, ma non impiegati Hasa e Turicchia che hanno vissuto ugualmente una bella esperienza con gli Azzurrini di Carmine Nunziata in occasione di due match di qualificazione ai prossimi Europei Under 21 contro Lettonia e Turchia. Stesso impegno degli Azzurrini anche per Muharemovic, con la Bosnia Erzegovina Under 21. Un solo match per Tarik, sempre valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. È stata una gara sfortunata, però: la Selezione di Muharemovic ha perso 3-0 contro la Slovenia e il nostro difensore ha rimediato un cartellino rosso in avvio di ripresa. Due match giocati da Anghelè con l'Italia Under 19 – entrambi da subentrato – sui tre in programma. Lorenzo è entrato a gara in corso rispettivamente nelle vittorie per 1-3 contro la Scozia e per 1-2 contro la Repubblica Ceca. Entrambe le sfide, oltre poi a quella contro i pari età della Georgia, si sono disputate tra Lignano Sabbiadoro e Udine. Tre vittorie che hanno permesso all'Under 19 azzurra di strappare il pass per la fase finale dell'Europeo di categoria in programma dal 15 al 28 luglio 2024 in Irlanda del Nord".