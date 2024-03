Szczesny: “Se avessimo perso, avrei detto addio alla Polonia”

Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha detto la sua sui bianconeri dal ritiro della Nazionale. Ecco le sue parole: "È divertente per un portiere quando si va ai rigore, il genere di cosa che sogni, quindi per me è una bella cosa. Siamo felici e anche sollevati. Alla fine eravamo un po' sotto pressione e quando si tratta dei calci di rigore è una lotteria. Mi dispiace per i gallesi, hanno giocato una partita molto buona e solida. Avremmo dovuto passare il turno senza problemi nella fase a gironi. Non l'abbiamo fatto, ma oggi abbiamo portato a termine il lavoro. È importante perché, se avessimo perso questa partita, probabilmente avrei concluso la mia carriera in nazionale stasera. Quindi devo dire che c'era una certa pressione. Ho già giocato alcune partite così ed è sempre un'occasione divertente".