Juve, il report dell’allenamento in vista della Lazio: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento dei bianconeri. Ecco il report: "Secondo allenamento della settimana per la Juventus che, dopo il ritorno in campo al Training Center di ieri, si è allenata questa mattina per continuare la preparazione in vista del match in programma sabato 30 marzo 2024 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. In mattinata i giocatori presenti sono stati protagonisti di una seduta di forza in palestra per poi spostarsi sul rettangolo verde del JTC. Per la giornata di domani l’allenamento è fissato al pomeriggio: al gruppo rimasto a Torino si aggiungeranno anche i giocatori al rientro dagli impegni con le proprie nazionali".