Juve, ultimo allenamento della settimana: le novità su Vlahovic e Milik

Nella mattinata di oggi, la Juventus ha svolto l'ultimo allenamento della settimana. La sosta delle Nazionali starebbe consentendo a Massimiliano Allegri di recuperare i suoi uomini con maggior calma. Infatti, tra le fila della squadra, nel quale si sono aggregati diversi elementi della Next Gen, non erano invece presenti alcuni giocatori ancora alle prese con i loro programmi personalizzati. Tra questi, Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik e Carlos Alcaraz. Dei tre elementi, è il centrocampista in prestito dal Southampton ad avere le maggiori chance di tornare a disposizione per il prossimo impegno della Juventus. Infatti, anche se dovesse tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana, Vlahovic dovrà scontare comunque un turno di squalifica.