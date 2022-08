Juve, Rabiot-United brusca frenata: niente accordo con la mamma-agente

Brutte notizie in casa Juve: l'incontro tra lo United e la mamma di Rabiot non è andato come sperato. La trattativa rischia di saltare

redazionejuvenews

Dopo gli acquisti di Bremer, Di Maria e Pogba, la dirigenza della Juve è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi giocatori di cui avrebbe bisogno. L'allenatore bianconero ha richiesto un attaccante (Depay è sempre più vicino) e un centrocampista, ma le trattative per rinforzare la mediana sono tutt'altro che semplici. La Juve, infatti, non può permettersi di acquistare senza prima vendere. Il primo addio è stato quello di Ramsey, e ora la Vecchia Signora è al lavoro per vendere uno tra Arthur e Rabiot. Sul brasiliano si era palesato un timido interesse del Valencia, mentre per il francese la situazione è ben diversa.

Da giorni, infatti, la Juve ha trovato un accordo con il Manchester United: 17/18 milioni di euro per il cartellino dell'ex PSG. Il giocatore vuole lasciare l'Italia e trasferirsi in Premier League sarebbe un'ottima opportunità per continuare la sua carriera. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio. Ieri la dirigenza dei Red Devils ha infatti incontrato Veronique, la mamma nonchè agente di Rabiot, per trattare del contratto. Il francese chiede 9 milioni di euro a stagione, la squadra inglese è disposta a spingersi fino a 6 milioni più bonus, per un totale attorno agli 8 milioni di euro.

La distanza non sembra incolmabile, ma le prime impressioni dopo la fine dell'incontro non sembrano positive. Nessuna delle due parti sembra disposta a cedere e se non si dovesse trovare un accordo la trattativa rischia di saltare. Nei prossimi giorni arriveranno altre offerte, niente è ancora perduto. La Juve osserva il tutto con estrema attenzione. Vendendo Rabiot, infatti, i bianconeri potrebbero provare l'assalto finale per Paredes, ritenuto il giocatore ideale per la mediana della squadra di Allegri. Valutato dal PSG 20 milioni di euro, l'argentino sarebbe il regista di cui la Juve ha tanto bisogno... ma se Rabiot non sarà venduto, l'ex Roma non potrà essere acquistato. Si attendono novità.