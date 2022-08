Paredes guarda la Juve ed esulta con Di Maria: “Claro Angel”

La Juventus ha fatto ieri sera il suo esordio in Serie A contro il Sassuolo , ospite tra le mura amiche dell'Allianz Stadium . I bianconeri hanno concluso la prima giornata di campionato, dopo che tutte le altre big avevano vinto: tra punti infatti erano stati conquistati da Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma, Lazio e Napoli,. e i bianconeri erano gli unici a mancare all'appello. Con una prova convincente ed un netto 3-0, la Juventus ha conquistato i primi tre punti della stagione, rispondendo alle altre "sorelle" e portandosi in cima alla classifica insieme a loro. Il gol di Di Maria e la doppietta di Vlahovic hanno sistemato un Sassuolo che ha dato del filo da torcere ai bianconeri, soprattutto nei primi minuti, prima del cambio modulo deciso da Allegri.

Il passaggio dal 442 al 433 voluto dal tecnico durante il cooling break ha portato infatti molti benefici alla squadra, che ha potuto riprendere in mano il pallino del gioco portandosi in vantaggio, e poi chiudendo la partita grazie ai gol dei suoi due attaccanti. Doppietta di Vlahovic e gol all'esordio di Di Maria, con il Fideo che ha incantato lo Stadium, già pazzo di lui, con grandi gesti tecnici e grandi giocate. Un giocatore sopra la media, ed un grande acquisto per la Juventus, che potrebbe essere raggiunto da un altro argentino, suo ex compagno.