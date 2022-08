Gasbarri: “Con Depay e Paredes Juve candidata al titolo”

L'agente Fifa, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione A tutto mercato, ha parlato di diversi temi di mercato.

redazionejuvenews

Filippo Gasbarri è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione A tutto mercato, toccando diversi temi legati al mercato. Questi gli affari che si aspetta nei prossimi giorni: "Nell’ultimo periodo oltre all’acquisto di Kostic da parte della Juventus non c’è stato molto. Penso però che dopo questa prima giornata verranno definite altre trattative in entrata e in uscita. Il Napoli dovrebbe chiudere per Ndombele dal Tottenham, mentre per quello che riguarda Emerson Palmieri, che piaceva molto alla Lazio, si potrebbe accasare in Francia.

Alla Lazio servirebbe un terzino: "Necessariamente prima dovrebbe uscire Hysaj, anche se Marusic ha fatto bene con il Bologna. Un profilo di valore potrebbe fare molto comodo, ma Valeri della Cremonese e Parisi dell’Empoli sarebbero profili interessanti".

Le sensazioni sulla Juventus: "Il Sassuolo di ieri è stato abbastanza rinunciatario, ma detto ciò la Juventus ha una squadra forte e deve tornare a puntare alla vittoria. In difesa credo manchi ancora qualcosa e un profilo come Acerbi potrebbe rivelarsi funzionale. Con i possibili arrivi di Depay e Paredes la Juve sarebbe nettamente una candidata al titolo".

Il distacco tra le big e le altre: "Il gap si è ampliato perché le squadre di metà classifica hanno perso qualcosa, mentre le prime si sono rinforzate tutte e hanno alzato il livello".

Sull'affare Belotti-Roma: "Ormai è da tempo promesso sposo della Roma, che però prima deve cedere qualche attaccante. Sarà un colpo eventualmente da ultimi giorni di mercato".

La situazione del Napoli: "Il Napoli ha una squadra forte, ritroverà la Champions League e in attacco ha preso giocatori come Simeone e Kvaratskhelia, che alla lunga può diventare anche più forte di Insigne in quel ruolo. Ndombele arricchirebbe la rosa".

Infine sul Verona: "Secondo me rischia di dover lottare per non retrocedere . Dopo anni di grandi risultati penso sia all’orizzonte un ridimensionamento, anche perché di grandi colpi in entrata non credo ne possano entrare".