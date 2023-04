Juve, Rabiot dà la carica: “Stagione difficile ma mi piacerebbe vincere con voi”

All'interno dello spogliatoio della Juve Adrien Rabiot ha voluto fare un discorso per il suo compleanno: le parole del francese

redazionejuvenews

Adrien Rabiot è sempre più decisivo in casa Juve, non solo in campo ma anche all'interno dello spogliatoio. Ieri era il compleanno del centrocampista francese e al termine dell'allenamento Cavallo Pazzo ha voluto fare un discorso alla squadra.

“Solo due cose, la prima è grazie a tutti per gli auguri - ha esordito Rabiot -. È veramente un piacere condividere con voi il mio compleanno. La seconda cosa che voglio dire è che mancano ancora due mesi alla fine del campionato e della stagione e ci sono almeno due trofei da vincere dobbiamo avere l'ambizione di vincerli per il gruppo, per la squadra che siamo. Abbiamo vissuto momenti difficili in questa stagione e mi farebbe piacere vincere con voi. Iniziamo da domani contro l'Inter”.

Quasi un discorso da capitano, ma che preoccupa i tifosi. Quel "mi piacerebbe vincere con voi", infatti, fa calare più di qualche ombra sul futuro del centrocampista francese. Il suo contratto con i bianconeri è in scadenza e i discorsi per il rinnovo sono fermi. Molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, discorsi rimandati quindi ai prossimi mesi. Per la Juve e per Allegri perderlo sarebbe un peccato mortale: il tempo scorre, staremo a vedere.