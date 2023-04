Juve, tanti auguri Cavallo Pazzo! Rabiot compie 28 anni

Giornata di grande festa in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di uno dei giocatori più decisivi di questa stagione: Adrien Rabiot. Dopo essere stato a un passo dalla cessione, Cavallo Pazzo ha fatto il salto di qualità trascinando i bianconeri in più occasioni: rinnoverà? Troppo presto per dirlo. L'unica cosa che conta oggi è fargli gli auguri. Ecco il comunicato del club bianconero: "Come quasi sempre capita a chi compie gli anni durante la stagione, anche quello di Rabiot sarà un compleanno passato a lavorare sul campo.