Juve, Rabiot come Allegri: “Non importa essere belli”

Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato alla fine dell'ultimo match della Nazionale francese utilizzando la filosofia di Allegri

Certi “amori” non si dimenticano. Le parole di Adrien Rabiot al termine del match vinto dalla sua Francia contro il Belgio non possono quantomeno ricordare l’ex tecnico della Juventus. Infatti, la Nazionale francese in questo Europeo ha vinto non senza fatica con un risultato di misura. Data tra le favorite alla vittoria finale del torneo, al momento la Nazionale transalpina non starebbe meravigliando per il gioco espresso.

Rabiot: “Come dice Allegri: conta essere vincenti”

Ecco che allora, ai microfoni del post partita, Rabiot ha ricordato le parole spesso espletate nella sua carriera da allenatore di Massimiliano Allegri: “Non conta essere belli. Come dice Allegri bisogna essere vincenti. Abbiamo fatto comunque una bella partita. Non importa essere belli. Hai visto l’Italia cosa ha fatto? Non sono stai belli e non hanno vinto neanche”.