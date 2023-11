Juve Primavera, Vacca: “Siamo partita bene quest’anno, mi sento più maturo”

Vacca in particolare ha avuto un ottimo inizio di stagione: " Sono felice di come ho approcciato questo campionato . Sono cresciuto tanto fisicamente e anche a livello mentale. Mi sento più "maturo" rispetto allo scorso anno e sicuramente questo è un aspetto positivo che può aiutarmi molto nel corso di questa stagione. Chiaramente, poi, devo migliorare sotto tanti altri punti di vista , come ad esempio l'attaccare in maniera più tecnica la porta e non solo ovviamente, ma sono sicuro che ciò succederà perchè Mister Montero e il suo staff ci fanno lavorare molto. Il Mister è tosto, pretende tanto, ma ti dà anche tanto. Penso che sia una fortuna averlo come allenatore perchè puoi imparare tanto e migliorare allenamento dopo allenamento. Personalmente mi piace essere continuamente stimolato da lui. È davvero formativo".

Chiosa finale sugli allenamenti in prima squadra: "Nel mese di ottobre ho avuto l'opportunità di allenarmi per la prima volta con la Prima Squadra e ricordo tutto di quel giorno. Chiaramente l'emozione ha avuto il sopravvento su tutto, anche perchè mi stavo allenando con giocatori che prima avevo visto soltanto in televisione, ma poi sono stati proprio loro a mettermi a mio agio e così mi sono sciolto. È stata una grandissima opportunità per me - l'ho ripetuta poi in altri momenti - e penso che lo stesso valga anche per altri miei compagni. Quando ti alleni con campioni del genere cerchi di assimilare il più possibile e in più è estremamente utile per noi perchè il pallone viaggia a un'altra velocità, ovviamente, e questo ti permette di provare ad alzare il ritmo, anche e soprattutto quando torni in Primavera".