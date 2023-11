Juve, Ripani: “Next Gen una grande fortuna, spero di arrivare in prima squadra”

Intervenuto sul canale Twitch della Juve il giocatore della Primavera Diego Ripani ha parlato del progetto Next Gen : "Avere la possibilità di giocare nella Next Gen penso che sia una grande fortuna per un ragazzo giovane, perchè ha la possibilità di approcciarsi al professionismo "in casa", senza dover andare a giocare in prestito".

"Io ho sempre tifato Juve sin da piccolo, anche perchè in famiglia sono tutti grandissimi tifosi juventini ed è stato semplice innamorarmi di questa squadra. Ci fu grandissima emozione in famiglia, infatti, il giorno in cui entrai per la prima volta a Vinovo, ma ho sempre mantenuto i piedi per terra perchè so che la strada per arrivare un domani, eventualmente, in Prima Squadra è lunghissima. Sono ancora in Under 19 ed è giusto viversi e godersi uno step alla volta", ha concluso.